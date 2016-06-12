Найкривавіша бійня в історії США: Поліція озвучила подробиці трагедії в клубі Орландо (відео)

Потерпілі були відвідувачами нічного гей-бару Pulse, пише Радіо Свобода.

За даними поліції, злочинець був добре озброєний, він мав при собі бойову гвинтівку, пістолет і, мабуть, якийсь вибуховий пристрій.

Спочатку, близько двох годин ночі, він відкрив стрілянину в клубі, потім вийшов на вулицю і вступив у перестрілку з викликаним терміново нарядом поліції з дев'яти осіб. Потім знову проник в клуб і захопив близько 30 заручників. Всі вони звільнені. Нападник убитий. Під час штурму будівлі клубу, рано вранці в неділю, застосовувався бронетранспортер.

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У злочині підозрюється Омар Седик Матін. Йому було 29 років, відомо, що він проголошував свою відданість терористичній організації «Ісламська держава».

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Відзначається, що за кількістю жертв трагедія в Орландо - найкривавіший в історії країни інцидент із застосуванням вогнепальної зброї. До останніх подій у Флориді сумнівна першість належала бійні у кампусі університету Virginia Tech у 2007 р. (32 убитих) і в середній школі Sandy Hook в Коннектикуті (27 убитих).

Згідно з повідомленням, за даними американських ЗМІ, найближчим часом президент США Барак Обама звернеться до нації у зв'язку з злочином в Орландо.

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Як повідомляв УНІАН, кількість загиблих в результаті стрілянини в нічному гей-клубі в Орландо (США, штат Флорида) сягла 50 осіб, ще 53 людини отримали поранення.



