КНДР могла розробити нові типи ядерної зброї - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідження вашингтонського Інституту науки і міжнародної безпеки, передає РБК.

Мова йде про чотири-шість нових видів озброєнь. Таким чином, КНДР, за оцінкою інституту, зараз створила від 13 до 21 типу зброї, а можливо і більше. Минулого року вчені оцінювали кількість розроблених Пхеньяном ядерних озброєнь в 10-16.

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У доповіді інституту також повідомляється про ознаки активності на об'єкті, де, як вважають експерти, проходить розділення ізотопів. Вони, на думку науковців, можуть бути використані для виробництва тритію, необхідного для розробки термоядерної зброї. КНДР раніше заявила, що планує розвивати цей тип зброї, нагадує Reuters.

Напередодні джерело агентства в Держдепі США повідомило, що Північна Корея відновила виробництво збройового плутонію для ядерних ракет, що порушує міжнародні санкції. Мова йде про відновлення заводу для отримання плутонію з відпрацьованого ядерного палива в ядерному науково-дослідному центрі в Йонбені. За даними співрозмовника агентства, відпрацьоване паливо з реактора забирають, дають йому охолонути, після чого доставляють на переробне підприємство, на якому отримували плутоній для своїх попередніх ядерних випробувань.