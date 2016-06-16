У Середземному морі знайдено уламки лайнера A320 авіакомпанії EgyptAir - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на комісію з розслідування авіакатастрофи, очолювану Єгиптом.

За її даними, судно зафіксувало розташування "кількох основних уламків".

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Слідчі вже отримали відповідні фотографії, зроблені пошукової командою John Lethbridge, яка тепер складе карту розташування уламків.

Після виявлення уламків літака пошукова група складе карту локацій в Середземному морі, де вони були виявлені.

Поки не відомо, яку саме частину літака вдалося виявити.

Як повідомляв УНІАН, літак A320 авіакомпанії EgyptAir, що виконував рейс із Парижа в Каїр, зазнав аварії рано вранці 19 травня. Літак, на борту якого перебувало 66 осіб, впав у Середземне море.

За попередніми даними, перед тим, як літак втратив висоту, на його борту виникло задимлення. Що стало причиною задимлення, не встановлено.