У ЦРУ розповіли про мінливу тактику ІДІЛ: бойовики переходять до партизанської війни
18:29, 16 червня 2016Світ
1266 0
Глава Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Бреннан заявив, що Сполучені Штати та їх союзники домоглися певних успіхів у боротьбі з терористичним угрупуванням «Ісламська держава».
REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.
Однак він додав, що бойовики організації в найближчі пару місяців змінять свою тактику, щоб повернути втрачені території.
«Для компенсації територіальних втрат «Ісламська держава», ймовірно, більшою мірою буде покладатися на партизанську тактику, в тому числі на напади за межами території, яку утримують бойовики», - сказав Бреннан.
Читайте такожБританська газета повідомила про знищення лідера "Ісламської держави"
Раніше Джон Бреннан назвав «Ісламську державу» феноменом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter