У ЦРУ розповіли про мінливу тактику ІДІЛ: бойовики переходять до партизанської війни

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.

Однак він додав, що бойовики організації в найближчі пару місяців змінять свою тактику, щоб повернути втрачені території.

«Для компенсації територіальних втрат «Ісламська держава», ймовірно, більшою мірою буде покладатися на партизанську тактику, в тому числі на напади за межами території, яку утримують бойовики», - сказав Бреннан.

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Раніше Джон Бреннан назвав «Ісламську державу» феноменом.