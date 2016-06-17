У Британії пропонують легалізувати всі види наркотиків

Експерти Королівського товариства охорони здоров'я та Ради громадського охорони здоров'я (FPH) стверджують, що діюча в Британії державна політика щодо наркотиків провалилася.

Вони також вважають, що більша увага має приділятися лікування наркотичної залежності та просвітництва, передає Російська служба ВВС.

Читайте такожВідкрилась третя в світі клініка з лікування "залежності від фейсбуку"

Міністерство внутрішніх справ Британії виступило на захист політики, заявивши, що масштаби немедичного вживання наркотиків у країні за останні 10 років скоротилися.

Як стверджується в доповіді під назвою "Новий підхід до наркотиків" (Taking A New Line On Drugs), кримінальне покарання продемонструвала свою неефективність у боротьбі з вживанням наркотиків, так як загроза кримінального переслідування підвищує шанси людей померти від передозування і може стати перешкодою для наркозалежних, яким потрібна допомога.

Експерти обох організацій закликають кардинально змінити підхід до проблеми наркоманії, закликаючи взяти в Британії португальську систему, за якою людям, яких спіймали на вживанні наркотиків, пропонують допомогу і підтримку, а не призначають покарання.

У той же час розповсюджувачі і постачальники наркотиків, як і раніше, несуть кримінальну відповідальність.

Автори доповіді також пропонують включити в шкільний курс обов'язкові уроки про шкоду наркотиків і передати відповідальність за формування політики з цього питання від міністерства внутрішніх справ департаменту охорони здоров'я.

"Занадто довго зниження рівня споживання наркотиків було самоціллю британської та світової політики. При цьому ігнорується той факт, що жорстке кримінальне покарання підштовхує людей до маргінальних верств суспільства. Таким чином, шкода здоров'ю та суспільному добробуту зростає, незважаючи на загальне зниження рівня споживання", - заявила президент Королівського товариства охорони здоров'я Ширлі Крамер.

"Настав час нового підходу, і ми повинні визнати, що вживання наркотиків - проблема охорони здоров'я, а не кримінального права, і що ті, хто нелегально вживає наркотики, потребують лікування та підтримки, а не покарання", - підкреслила вона.