Глава адміністрації Путіна: Я хотів би, щоб санкції проти нас протрималися якомога довше

Про це Іванов сказав в інтерв'ю програмі «Вести в субботу», передає ТАСС.

«Особисто я хотів би, щоб санкції проти нас протрималися якомога довше, а не якнайшвидше були зняті. Це моя особиста думка, - заявив Іванов. - Ми довго говорили про диверсифікацію економіки... Знаєте, є така приказка: «Не було б щастя, та нещастя допомогло». Отут це якраз спрацювало».

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Глава кремлівської адміністрації зазначив, що «на сьогодні дві третини доходів бюджету РФ – ненафтогазові», і назвав це колосальним прогресом.

Разом з тим він волів би дещо делікатніше формулювання, ніж твердження, що Росія «злізла з нафтової голки».

«Ми на шляху до цього, я би так сказав», - додав він.

Глава адміністрації Кремля визнав, що санкції завдали РФ «доволі серйозних збитків», але висловив думку, що найгірше вже позаду.

На його думку, країни ЄС вже зрозуміли, що санкції не працюють.

Разом з тим Іванов не очікує скасування санкцій проти РФ до кінця поточного року.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році країни Заходу ввели санкції проти РФ через анексію Криму й агресію проти України. Влада Росії у відповідь встановила заборону на імпорт в РФ продуктів харчування із західних країн.

Пізніше США і ЄС прив'язали скасування санкцій до виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

17 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія побоюється робити перший крок у скасуванні санкцій, оскільки побоюється, що її «кинуть» і стверджував, що виконання Мінських угод не в його компетенції.