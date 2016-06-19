Apple відмовилася підтримувати республіканців через Трампа - ЗМІ

Корпорація Apple відмовилася підтримувати Республіканську партію через висловлювання мільярдера Дональда Трампа з приводу жінок, мігрантів та меншин, повідомляє Slon.ru.

"Компанія перестане підтримувати партію, як фінансово, так і за допомогою технологій", - йдеться в повідомленні.

Тим часом, підтримку партії продовжать надавати Facebook, Google і Microsoft, які заявили про готовність підтримати з'їзд партії в Клівленді.

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"Наразі не ясно, чи буде Apple надавати підтримку Демократичної партії під час з'їзду в Філадельфії. У компанії відмовилися прокоментувати дані відомості", - зазначає видання.

2008 року Apple надала фінансову підтримку розміром 140 тисяч доларів обом партіям, Республіканської і Демократичної. 2012 року демократи самі відмовилися від будь-якої підтримки з боку підприємців.

У лютому 2016 року Трамп закликав почати бойкот продукції Apple після її відмови від співпраці з ФБР. До цього він хотів перенести все виробництво компанії з Китаю в США.

Мільярдер Дональд Трамп отримав необхідну кількість голосів для висунення від республіканців ще 26 травня. В липні 2016 року будуть офіційно оголошені єдині кандидати на пост президента США від Демократичної і Республіканської партії. Самі президентські вибори пройдуть 8 листопада 2016 року.