Apple відмовила мін'юсту США у доступі до особистих повідомлень користувачів

Міністерство юстиції і ФБР, у свою чергу, чекають від уряду рішучих заходів щодо отримання доступу до особистих даних користувачів, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The New York Times.

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Деякі представники міністерства юстиції та ФБР розчаровані тим, що Білий дім не вжив більш оперативних заходів і не визначив більш чітко свою позицію у суперечці про надання федеральним органам влади доступу до даних користувачів. Як пише видання, обережнішим уряд змусили стати викриття колишнього співробітника американських спецслужб Едварда Сноудена, який піддав розголосу інформацію про те, що спецслужби, зокрема, Агентство національної безпеки США, отримувало особисту інформацію про користувачів, зламуючи бази технологічних компаній. Такої думки дотримуються і юристи, що працюють на боці корпорацій.

"Очевидно, що якщо влада США виграє у цій суперечці, це відкриє доступ до інформації на американських серверах і для урядів інших країн", - заявив представник Microsoft Бред Сміт.

Причиною адресованого Apple запиту на надання даних було розслідування справи про торгівлю зброєю та наркотиками. За даними слідчих, двоє підозрюваних обмінювалися повідомленнями з допомогою сервісу iMessage, який належить Apple. Однак, за словами представників компанії, у неї немає доступу до повідомлень, оскільки вони зберігаються в зашифрованому вигляді тільки на пристроях, з яких були відправлені і на які доставлені.

Підвищену увагу спецслужб відзначають інші технологічні компанії. Так, звіт сервісу мікроблогів "Твіттер" за першу половину цього року продемонстрував значне зростання кількості запитів інформації про користувачів, на рівні близько 50%. На початку липня ФБР попросилоу Сенату дати дозвіл на доступ до додатка WhatsApp. Google повідомив, що кількість запитів з боку держорганів збільшилася на 150% за 5 років, з 2009 по 2014 рік.

У 2013 році мін'юст США, керуючись судовим рішенням, зажадав від Microsoft надати відомству електронні листи, пов'язані з розслідуванням справи про контрабанду наркотиків. Представники компанії заявили, що сервери, на яких зберігаються повідомлення, фізично знаходяться в Ірландії, і для надання доступу потрыбне рішення місцевого суду. Тяжба між технологічною компанією і мін'юстом триває.