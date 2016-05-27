Обама сьогодні здійснює історичний візит до Хіросіми (фоторепортаж)

Вашингтон і Токіо сподіваються, що цей жест продемонструє міцність їх альянсу і вдихне нове життя в призупинені зусилля щодо відмови від ядерної зброї, повідомляє "Голос Америки".

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Влада обох країн розраховує, що візит Барака Обами в Хіросіму, де в результаті вибуху атомної бомби 6 серпня 1945 року загинуло кілька тисяч осіб, а до кінця року ще 140 тис., підкреслить новий рівень примирення та міцності зв'язків між двома колишніми ворогами.

Як заявляють в адміністрації, головна мета президента США в Хіросімі, де він покладе вінок до меморіалу миру – привернути увагу до своєї програми у сфері ядерного роззброєння. У 2009 році президент США отримав Нобелівську премію миру за виступи на цю тему, які вразили багатьох .

Барак Обама заявив, що під час візиту до Хіросіми у супроводі японського прем'єр-міністра Сіндзо Абе він вшанує пам'ять усіх загиблих у другій світовій війні, але не буде вибачатися за бомбардування.

Друга атомна бомба була скинута на місто Нагасакі 9 серпня 1945 року. Через шість днів Японія капітулювала.

Більшість американців вважають, що бомбардування були необхідні, щоб покласти кінець війні і врятувати життя, однак деякі історики ставлять цю точку зору під сумнів. Більшість японців вважають ці удари невиправданими.

"Я приїду в першу чергу для того, щоб вшанувати пам'ять десятків мільйонів людей, загиблих під час Другої світової війни. Хіросіма нагадує нам, що війна, незалежно від її причин і складу учасників, призводить до величезних страждань і втрат, особливо для ні в чому не винного мирного населення", – заявив Барак Обама, у письмовому вигляді відповівши на запитання, опубліковані сьогодні в газеті Asahi.

У Білому домі були суперечки з приводу того, відповідний зараз момент для порушення давнього табу на візити президентів у Хіросіму, особливо з урахуванням майбутніх виборів.

Однак помічникам Барака Обами вдалося приборкати негативну реакцію з боку ветеранських асоціацій, підкресливши, що він не буде ставити під сумнів рішення про скидання атомних бомб.

"Я не буду повертатися до рішенням про застосування атомної зброї в Хіросімі і Нагасакі, але підкреслю, що наш спільний візит до Хіросіми з прем'єр-міністром Сіндзо Абе демонструє світу можливість примирення: навіть колишні супротивники можуть стати найближчими союзниками", – сказав президент США в інтерв'ю Asahi.