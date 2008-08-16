Райс: американська ПРО в Польщі направлена проти Ірану, а не Росії

Елементи американської ПРО в Польщі направлені проти небезпек з боку Ірану, а не проти Росії. Про це заявила Держсекретар США Кондоліза РАЙС у п`ятницю на спільному брифінгу з президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ в Тбілісі, передають «Подробиці».

За її словами, Польща є вільною демократичною державою, до того ж союзником США, і "ми мали повне право рацію підписати двосторонню угоду про розміщення там систем ПРО".

"Ми намагалися працювати в цьому відношенні з Росією, двічі там був міністр оборони ГЕЙТС. Ми хотіли пояснити, що системи ПРО направлені проти небезпеки, яку представляє Іран. І вони не направлені проти Росії", - підкреслила К.РАЙС.

Раніше президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що розміщення ПРО в Європі спрямоване проти Росії. "Розміщення нових сил ПРО в Європі має на своїй меті Російську Федерацію. І момент для цього вибраний відповідний. Тому казки про заборону якихось держав-ізгоїв за допомогою цих засобів не працюють", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ на прес-конференції у п`ятницю в Сочі.