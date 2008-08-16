Медведєв і Саакашвілі підписали різні версії мирного плану

Зміст документа з урегулювання конфлікту в Південній Осетії, який підписав Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ, відрізняється від того, який підписали Президенти Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ і Франції Ніколя САРКОЗІ.

Про це заявив сьогодні глава МЗС Росії Сергій ЛАВРОВ, передає «Новости-Грузія».

"Нас дещо спантеличив той факт, що документ, підписаний СААКАШВІЛІ, відрізняється від того документу, який був узгоджений Президентами Росії і Франції, то ж це питання ще підлягає уточненню по дипканалах", - сказав С.ЛАВРОВ журналістам.

Він уточнив, що в документі, який підписав М.СААКАШВІЛІ, повністю відсутня ввідна частина, в якій сказано, що "нижченаведені принципи підтримуються президентами Росії і Франції, і президенти Росії і Франції закликають сторони підписати цей документ".

"Це невід`ємна частина документа", - наголосив міністр.

Він відзначив також, що в документі, під яким поставили підписи Президент Росії, а також керівники невизнаних Південної Осетії і Абхазії, присутня ця частина.