Сеул скликає нараду через ракетні пуски в КНДР: будуть обговорювати заходи реагування

08:17, 22 червня 2016
Світ
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Президентська адміністрація Південної Кореї скликає в середу нараду в Раді національної безпеки, щоб обговорити заходи реагування на чергові випробування в КНДР балістичних ракет.

REUTERS

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Ренхап.

"Північна Корея провела сьогодні пуск двох ракет класу "Мусудан", все це вже шість таких пусків. У зв'язку з безперервними пусками ракет Північної Кореї, сьогодні у першій половині дня в секретаріаті з питань державної безпеки планується провести нараду постійного комітету РНБ", — наводить агентство слова представника президентської адміністрації Чон Ен Гука з брифінгу для журналістів.

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За даними агентства, в постійний комітет РНБ, зокрема, входять секретарі президента Пак Кін Хе, міністри закордонних справ, оборони та у справах національного об'єднання.

Вони мають намір обговорити реакцію на дії КНДР, що порушують резолюції РБ ООН.

Як повідомляв УНІАН, КНДР провела два запуски ракет середньої дальності.

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