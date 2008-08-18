У Цхінвалі знищена кожна десята будівля

В результаті обстрілу Цхинвалі кожна десята будівля була знищена, місту завдано багатомільярдні збитки, заявив заступник міністра регіонального розвитку Росії Володимир Бланка. За його словами, близько 20 відсотків будівель столиці Південної Осетії мають пошкодження різного ступеня, повідомляє Лента.ру.

Раніше повідомлялося про практично повне руйнування міста. Місцеві власті стверджували, що в Цхінвалі знищено 70 відсотків будівель, а також багато об`єктів інфраструктури. В результаті обстрілу і штурму міста, за даними Міністерства закордонних справ Росії, загинули 1600 мирних жителів.