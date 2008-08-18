Саркозі пригрозив Москві погіршенням відносин з ЄС
08:24, 18 серпня 2008Світ
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"Виведення військ - не підлягає обговоренню"
Президент Франції Ніколя Саркозі, що виступив як посередник у врегулюванні конфлікту в Південній Осетії, попередив Росію про «серйозні наслідки» для відносин з Євросоюзом, які виникнуть в тому випадку, якщо Москва не виконуватиме умови досягнутої угоди.
Як заявив Саркозі, чиї слова цитує газета Le Figaro, він на правах президента країни, головуючої в ЄС, скличе позачерговий саміт Євросоюзу, якщо Москва в найкоротші терміни повністю не виведе свої війська з Грузії, що передбачено підписаною угодою.
«Виведення військ повинне бути здійснене без яких-небудь зволікань. Здається, це пункт, який не підлягає обговоренню», - заявляє французький президент.
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