Саркозі пригрозив Москві погіршенням відносин з ЄС

Президент Франції Ніколя Саркозі, що виступив як посередник у врегулюванні конфлікту в Південній Осетії, попередив Росію про «серйозні наслідки» для відносин з Євросоюзом, які виникнуть в тому випадку, якщо Москва не виконуватиме умови досягнутої угоди.

Як заявив Саркозі, чиї слова цитує газета Le Figaro, він на правах президента країни, головуючої в ЄС, скличе позачерговий саміт Євросоюзу, якщо Москва в найкоротші терміни повністю не виведе свої війська з Грузії, що передбачено підписаною угодою.

«Виведення військ повинне бути здійснене без яких-небудь зволікань. Здається, це пункт, який не підлягає обговоренню», - заявляє французький президент.

Газета.ру