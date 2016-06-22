Напередодні голосування щодо Brexit: у Британії проходять акції за і проти членства в ЄС (фото)

Прихильники і противники Brexit за допомогою плакатів, малюнків та інших агітаційних матеріалів намагаються донести свою точку зору до громадськості.

Серед відомих політичних діячів Британії активно агітують за те, щоб Британія залишилася в ЄС, прем'єр-міністр Девід Кемерон і глава уряду Шотландії Нікола Старджен.

Зазначимо, референдум у Британії відбудеться вже завтра, 23 червня.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів Великобританії Джордж Осборн озвучив, що вихід з Євросоюзу обійдеться Великобританії в 30 мільярдів фунтів в найближчі 4 роки, що змусить уряд країни підняти податки і урізати фінансування соціальних програм.

При цьому менш ніж за тиждень до проведення референдуму у Великобританії щодо виходу країни з ЄС кількість противників та прихильників такого кроку зрівнялася.