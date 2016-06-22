У Тулузі застрелили росіянина

Загиблому було 28 років, передає РБК з посиланням на видання La Depeche.

Інцидент стався ввечері 21 червня в районі Бельфонтен. За даними поліції, по групі з шести чоловіків був відкритий вогонь людиною, що проїжджала повз них на скутері.

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Унаслідок нападу вогнепальні поранення отримав ще один чоловік 28 років. Його життя поза небезпекою, повідомляє місцеве видання Côté Toulouse.

Нападник зник з місця злочину. Імена потерпілих і можливі мотиви нападу не розкриваються. Слідство веде місцева поліція.