До нападу на гей-клуб в Орландо Омар Матін часто напивався там

За словами як мінімум чотирьох свідків, вони неодноразово бачили, як Матін напивається в клубі. За їх словами, іноді він перебирав з алкоголем настільки, що починав буянити, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Ще один свідок заявив, що Матін близько року тому пропонував йому зустрітися через мобільний додаток для гей-знайомств, але зустріч не відбулася.

Читайте такожМасове вбивство у нічному клубі Флориди: з'явилося відео перших секунд стрілянини

До цього в пресі була популярна версія, згідно з якою Матін напав на відвідувачів гей-клубу через їхню сексуальну орієнтацію.

Поліція також уточнила зміст заяви, зробленої Матіном диспетчеру служби порятунку 911 вже після початку стрілянини.

Раніше повідомлялося, що він заявив, що діє від імені екстремістського угруповання "Ісламська держава".

Читайте такожСтрілок з Орландо працював у компанії, що забезпечувала безпеку Олімпійських ігор у Лондоні

Однак, за останніми даними, він висловив підтримку також братам Джохару і Тамерлану Царнаєвим, які влаштували вибухи у Бостоні в 2013 році, і одному з американських смертників, які працювали на "Аль-Каїду".

Як повідомлялося раніше, у 2013 році Матін потрапив на допит, сказавши товаришам по службі, що полягає в ліванському руху "Хезболла".

У зв'язку з цим слідчі вважають, що радикалізації Матина сприяла ісламістська пропаганда в інтернеті, але прямого зв'язку з екстремістами у нього не було.

12 червня Матін прийшов в клуб Pulse з пістолетом і багатозарядної гвинтівкою і відкрив вогонь по відвідувачах. Матін вбив 49 осіб і поранив ще 53, після чого його самого застрелив поліцейський спецназ.