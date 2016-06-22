Напередодні референдуму щодо Brexit у Лондоні пройшли масштабні дебати

Протягом майже чотирьох годин прибічники і противники “брекзиту” запекло обговорювали питання мігрантів, економіки та суверенітету, повідомляє Euronews.

"Всі наші перемовини щодо торгівлі веде Єврокомісія, де лише 3,6% чиновників походять з нашої країни. Тому не дивно, що вони не спромоглися укласти угоди про вільну торгівлю з Китаєм, з Індією, з усіма провідними економіками світу, включно з Америкою", - наголосив екс-мер Лондона Борис Джонсон, який очолює кампанію за вихід з ЄС.

Йому заперечує нинішній столичний градоначальник Садік Хан:

"Півмільйона робочих місць у Лондоні безпосередньо пов‘язані з Європейським Союзом. Я спілкуюся з компаніями в усьому світі – Sony, AIG Insurance, Bloomberg - здогадайтеся, де вони мають свої європейські штаб-квартири? Тут, у Лондоні. Половина нашого експорту іде до Європи", - стверджує мер.

Напередодні голосування прем‘єр Девід Камерон, який активно агітує за членство у ЄС, виступив із незапланованим зверненням просто перед своєю резиденцією на Даунінґ стріт:

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"Я наголошую, що наша економічна безпека стоїть на першому місці. І вона буде міцнішою, якщо ми залишимося в ЄС. Якщо ми підемо, ми ставимо її під загрозу. Це загроза робочим місцям, родинам та майбутньому наших дітей. Нам немає шляху назад", - заявив голова уряду.

За останніми опитуваннями, кількість прихильників європейського вибору зменшується. Наразі їх лише на 1 відсоток більше ніж тих, хто прагне виходу з ЄС. Отже аналітики не беруться з упевненістю прогнозувати, яким стане результат голосування.