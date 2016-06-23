Бойовики ІДІЛ заявили, що підірвали трьох російських військових у Сирії, Міноборони РФ заперечує (фото, відео)

Про це повідомило близьке до ІДІЛ інформаційне агентство Amaq news, передає Inforesist.

Також були наведені фото групи військових РФ, які, як сказано, взяті з телефона одного з убитих солдатів.

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Через деякий час після публікації повідомлення з фотографіями ІДІЛ також опублікувала відеозапис, на якому зображена знищена вантажівка Камаз.

У заголовку відео зазначено, що саме в цьому Камазі на трасі Ракка — Ітрія були вбиті троє російських солдатів. На відео не видно людських останків або слідів крові. Судячи з розльоту частин Камаза і воронки в дорозі, вантажівка була підірвана боєприпасом великої потужності фугасної дії.

У свою чергу Міноборони Росії спростувало інформацію про загибель у Сирії російських військовослужбовців, фотографії яких розповсюдила "Ісламська держава", передає РІА Новости.

"Всі військовослужбовці, фотографії яких були опубліковані терористичним угрупуванням ІДІД, їхніми українськими "друзями", а також лондонською "Обсерваторією прав людини у Сирії", живі, здорові й перебувають у розташуванні своїх підрозділів", — заявив офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков.

Він зазначив, що фотографії були отримані з телефона, викраденого на території Росії.