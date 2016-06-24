МЗС Великої Британії: Brexit особливо вигідний президенту РФ Путіну

Як повідомляє ТСН, про це в інтерв'ю ВВС сказав глава британського МЗС Філіп Хеммонд.

"Ми домовилися, що санкції проти Росії будуть подовжені в червні. Але завдання полягає в тому, щоб зберегти жорсткість у санкційному режимі після червня", - наголосив Хеммонд.

На думку міністра, новину про вихід Великої Британії з ЄС у Кремлі сприйняли радісно, особливо це вигідно президенту РФ Володимиру Путіну. "Я підозрюю, що сьогодні вранці він (Путін) відчуватиме менше тиску і бачитиме більше перспектив у теоретичному послабленні санкцій ЄС", – припустив Хеммонд.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.