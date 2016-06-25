Глави МЗС країн-засновниць Євросоюзу зібралися в Берліні на зустріч щодо Brexit (фоторепортаж)
У Берліні на урядовій віллі "Борзиг" розпочалася зустріч глав МЗС країн-засновниць Євросоюзу. Перед зустріччю з заявою виступив міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер.
"Європейський Союз повинен відреагувати на результати референдуму у Великобританії без істерики і шоку", - заявив глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер перед початком зустрічі міністрів закордонних справ держав-засновників Європейського Союзу, яка проходить в суботу, 25 червня, на віллі "Борзиг" в Берліні, повідомляє Deutsche Welle.
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Згідно з повідомленням, мета зустрічі міністрів закордонних справ Бельгії, Німеччини, Італії, Люксембургу, Нідерландів і Франції - обговорення підсумків референдуму у Великобританії, на якому більшість підданих Сполученого Королівства проголосували за вихід зі складу Євросоюзу.
В Європейському Союзі висловили жаль з приводу результатів референдуму у Великобританії і очікують від уряду якнайшвидшої реалізації відповідного рішення, при цьому наголошуючи, що союз 27 країн буде існувати і надалі.