Британський єврокомісар Лорд Гілл подав у відставку

Як передає власний кореспондент УНІАН, з цього приводу президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зробив заяву, тест якої був розповсюджений у суботу.

«З великим жалем я прийняв рішення Лорда Гілла піти у відставку з Європейської Комісії. Гілл є досвідченим політиком, якого я дуже поважаю і хочу щиро подякувати йому як члену моєї команди за віддану та професійну роботу», - сказав президент ЄК.

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За словами Юнкера, від самого початку мандату цієї Комісії він хотів, щоб саме британський комісар був відповідальний за фінансовий сервіс, як «знак моєї впевненості у членстві Об'єднаного Королівства в ЄС».

«На превеликий жаль, зараз ситуація змінилася. Я намагався переконати Лорда Гілла залишитися комісаром. Я вважаю, що він є справжнім європейцем, а не просто комісаром від Великобританії. Проте, я розумію його рішення та поважаю його», - наголосив президент ЄК.

Юнкер також повідомив, що передав портфель Гілла віце-президенту ЄК з питань євро- та соціального діалогу Валдісу Домбровскісу.