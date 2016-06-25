Противники Brexit вимагають провести новий референдум: петицію підписали більше мільйона осіб

Петицію щодо проведення нового референдуму Brexit підписали більше 1,1 млн осіб, повідомляє РБК.

«Ми, що нижче підписалися, закликаємо уряд виконати правило, згідно з яким референдум повинен бути зупинено або скасовано у разі, якщо проголосувало менше ніж 60% виборців при явці нижче 75%», — йдеться у зверненні.

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Згідно з чинними правилами, на будь-яку петицію, яка набрала більше 10 тисяч підписів, зобов'язаний відповісти уряд Британії, а петицію, яка збирає більше 100 тисяч підписів, зобов'язаний розглянути парламент.

Нагадаємо, у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.

В Європейському Союзі висловили жаль з приводу результатів референдуму у Великобританії і очікують від уряду якнайшвидшої реалізації відповідного рішення, при цьому наголошуючи, що союз 27 країн буде існувати і надалі.