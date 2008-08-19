Російські військові узяли в полон 20 грузинських солдатів - ЗМІ

13:48, 19 серпня 2008
Світ
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У центрі уваги  - порт Поті

Російські військові у порту Поті взяли у полон 20 грузинських солдат.

Як повідомляє американський часопис The Wall Street Journal, приблизно о 9.00 ранку за місцевим часом близько 70 російських військових зайшли на територію порту на 7 бронетранспортерах. Вони затримали 20 грузинських солдат, які знаходились в порту, і конфіскували їхню зброю. Після того вони зайняли позиції на території порту.

Затримані грузинські солдати були працівниками грузинської берегової охорони, які повернулися на раніше залишені позиції у порту Поті пізно ввечері у понеділок.

Водночас портал Грузія-online повідомляє, що російські війська також підірвали катер берегової охорони і десантний корабель ВМС Грузії.

Як повідомляв УНІАН, Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ пообіцяв Президентові Франції Ніколя САРКОЗІ у понеділок, 18 серпня, почати виведення військового контингенту з грузинських населених пунктів на територію Південної Осетії.

Однак МЗС Грузії офіційно заявило про відсутність свідоцтв виведення російських військ із зони конфлікту.

 

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