Всеправославний Собор сьогодні оприлюднить відповідь щодо визнання автокефалії української церкви - ЗМІ

Про це ТСН вдалося дізнатися з власних джерел. Відповідь, як повідомляє видання, оголосять сьогодні після обіду.

Нинішня зустріч православних предстоятелів – перша за понад 1200 років. Напередодні учасники зібрання – представники 10 із 14 православних церков – перейшли до роботи у закритих секціях.

Читайте такожНа Криті вперше за понад 1200 років розпочався Всеправославний собор, РПЦ відмовилась брати участь

Відмовилися брати участь у Соборі, зокрема, російські церковники. Втім, у Константинопольському патріархаті вже зазначили – готувалося зібрання усіма, і всі брали участь у підготовці документів. Тож, рішення Собору будуть обов'язковими до виконання і для відсутніх.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до його Всесвятості архієпископа Константинополя і Нового Риму, Вселенського Патріарха Варфоломія щодо скасування акту 1686 року про передачу Київської митрополії до Московського патріархату та надання автокефалії православній церкві в Україні.