Експерт: Україна і Грузія стали предметом торгів за лаштунками
Росія стає дедалі агресивнішою
|Мамука АРЕШИДЗЕ
Таку думку УНІАН висловив грузинський експерт з питань Кавказу Мамука АРЕШИДЗЕ.
«У мене таке враження, що за спиною керівництва Грузії відбувається певний торг між великими країнами. Виходячи з цього, вирішується доля нашої країни і подальшого її шляху. Тому питання ПДЧ для України і Грузії може вирішитися відразу в грудні, вирішуватися дуже довго або не буде вирішено взагалі», - сказав М.АРЕШИДЗЕ.
За його словами, зараз видно, що Росія не збирається виводити свої війська з території Грузії – вони пішли з центральної дороги і окуповують грузинські села.
«Що б не говорили дипломати – думаю, що росіяни ще дуже довго не підуть. Торг йде великий і фактично Грузія і Україна стали об`єктами, а не суб`єктами міжнародних відносин», - сказав він.
М.АРЕШИДЗЕ додав, що заяви українського керівництва щодо Чорноморського флоту РФ і останні кроки Польщі (згода на розміщення елементів американської системи протиракетної оборони - УНІАН) дуже агресивно настроюють Росію. Разом з тим зараз Москва не може змінити свою тактику поведінки.
«Я чекаю подальшої ескалації ситуації в регіоні і загострення відносин РФ з країнами, які примушують її йти на компроміс. Росію це «дратує», - додав він.
Разом з тим М.АРЕШИДЗЕ впевнений, що Росія напала б на Грузію у будь-якому випадку, але Грузія не повинна була давати мотиви для цього.
«Ось в цьому головна помилка грузинського керівництва. Плани агресії Росії я прогнозував ще на початку липня. Правда, помилився на 6 днів. Говорив грузинському керівництву, що це відбудеться 14 серпня, а не 8. Про це було проінформоване грузинське керівництво, але вони не прислухалися», - сказав він.
На думку М.АРЕШИДЗЕ, після всього, що відбулося в Грузії, Україна має бути на чеку, щоб не втягнутися в конфлікт за Крим.
Як повідомляв УНІАН, 2-4 квітня в Бухаресті відбувся 59-й Саміт НАТО. На ньому Рада НАТО ухвалила рішення відкласти до грудня приєднання України і Грузії до Плану дій щодо членства в НАТО.