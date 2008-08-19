РБ ООН проводить закриті консультації щодо ситуації в Грузії

Рада Безпеки ООН проводить закриті консультації щодо ситуації в Грузії. Про це повідомили дипломатичні джерела, передає Reuters.

За даними джерел, в ході засідання обговорюватиметься новий проект резолюції, в якому міститься заклик до виведення російських військ з грузинської території. При цьому джерела підкреслюють, що голосування по резолюції навряд чи пройде сьогодні.

Консультації в РБ ООН були призначені на 15:30 за нью-йоркським часом (22:30 за київським).