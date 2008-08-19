РБ ООН проводить закриті консультації щодо ситуації в Грузії
23:14, 19 серпня 2008Світ
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Навряд чи дійде до голосування
Рада Безпеки ООН проводить закриті консультації щодо ситуації в Грузії. Про це повідомили дипломатичні джерела, передає Reuters.
За даними джерел, в ході засідання обговорюватиметься новий проект резолюції, в якому міститься заклик до виведення російських військ з грузинської території. При цьому джерела підкреслюють, що голосування по резолюції навряд чи пройде сьогодні.
Консультації в РБ ООН були призначені на 15:30 за нью-йоркським часом (22:30 за київським).
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