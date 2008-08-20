Сьогодні у Варшаві підпишуть угоду про американську ПРО

Державний секретар США Кондоліза РАЙС планує підписати сьогодні у Варшаві угоду про розміщення на території Польщі елементів американської системи протиракетної оборони (ПРО).

З польської сторони в церемонії братиме участь міністр закордонних справ Радек СІКОРСЬКИЙ, повідомляє радіо «Свобода».

Після підписання договір буде представлений на ратифікацію до польського парламенту.

Раніше формальну згоду на розміщення в Польщі десяти американських ракет-перехоплювачів дав Кабінет міністрів країни.

Проти розміщення елементів американської ПРО в Польщі і Чехії різко виступає Росія, вважаючи, що такі дії завдають шкоди її національній безпеці.