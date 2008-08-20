Сьогодні у Варшаві підпишуть угоду про американську ПРО
09:12, 20 серпня 2008Світ
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У церемонії візьмуть участь Райс і Сікорський
Державний секретар США Кондоліза РАЙС планує підписати сьогодні у Варшаві угоду про розміщення на території Польщі елементів американської системи протиракетної оборони (ПРО).
З польської сторони в церемонії братиме участь міністр закордонних справ Радек СІКОРСЬКИЙ, повідомляє радіо «Свобода».
Після підписання договір буде представлений на ратифікацію до польського парламенту.
Раніше формальну згоду на розміщення в Польщі десяти американських ракет-перехоплювачів дав Кабінет міністрів країни.
Проти розміщення елементів американської ПРО в Польщі і Чехії різко виступає Росія, вважаючи, що такі дії завдають шкоди її національній безпеці.
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