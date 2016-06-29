Рада ЄС має вирішити занепокоєння, висловлені на референдумі в Нідерландах щодо Асоціації з Україною

Мова про це йдеться у висновках Європейської Ради, які були ухвалені за результатами першого дня саміту, передає власний кореспондент УНІАН.

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У висновках зазначається, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте представив результати референдуму в Нідерландах щодо Угоди про асоціацію з Україною, а також занепокоєння, висловлені в ході дискусії, яка відбулася перед референдуму.

«Європейська Рада пропонує Раді (ЄС) знайти рішення, щоб вирішити ці проблеми як можна швидше», - йдеться у висновках.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Однак 6 квітня 2016 року у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Явка становила 32,28%, проти проголосував 61% учасників референдуму, за – понад 38%.

14 квітня прем`єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що рішення щодо Угоди про асоціацію між Україною та Єврсоюзом буде не раніше кінця червня.