Парламент Нідерландів відкинув ідею Nexit

На засіданні у вівторок, 28 червня, ідею плебісциту підтримали тільки 14 депутатів з 75, повідомляє dw.com.

Вілдерс запропонував владі якомога швидше провести "Nexit". Однак, за діючими законами Нідерландів, на сьогоднішній день всенародне голосування про членство в ЄС неможливе.

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Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.

Для багатьох британських і європейських політиків підсумки референдуму стали несподіванкою. Багато з них закликають Великобританію якомога швидше почати переговори про вихід із Союзу.