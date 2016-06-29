Парламент Нідерландів відкинув ідею Nexit
Парламент Нідерландів не підтримав пропозицію лідера правої Партії свободи Герта Вілдерса провести референдум шодо членства країни в Євросоюзі.
На засіданні у вівторок, 28 червня, ідею плебісциту підтримали тільки 14 депутатів з 75, повідомляє dw.com.
Вілдерс запропонував владі якомога швидше провести "Nexit". Однак, за діючими законами Нідерландів, на сьогоднішній день всенародне голосування про членство в ЄС неможливе.
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Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.
Для багатьох британських і європейських політиків підсумки референдуму стали несподіванкою. Багато з них закликають Великобританію якомога швидше почати переговори про вихід із Союзу.