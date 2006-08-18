Віце-консул США застеріг одеситів

Посольство США в Україні констатує збільшення кількості випадків звернень українських громадян до шахраїв, які пропонують послуги з оформлення виїзних документів до США. Про це заявив сьогодні на прес-конференції в Одесі віце-консул Посольства США в Україні Тодд АНДЕРСОН.

Як передає кореспондент УНІАН, мета робочого візиту дипломата, за його словами, «роз`яснити одеситам законний порядок оформлення документів і попередити про небезпеку, що прихована у послугах, що пропонують шахраї». Т.АНДЕРСОН, зокрема, порадив жителям Одеської області, які бажають виїхати до США, обережно ставитися до пропозицій деяких агентств про готовність забезпечити високооплачуваною роботою в США – це може бути лише ланка шахрайської схеми.

Оголошення агентств, що друкуються у ЗМІ, про можливість надання послуг з отримання віз до США можуть не відповідати дійсності. «Єдиний спосіб переконатися у тому, що вам дійсно пропонують роботу в Америці, - наголосив Т.АНДЕРСОН, – зажадати офіційну петицію від вашого потенційного роботодавця».

За словами віце-консула, «співробітники консульства знають, як діють шахраї, і відразу розпізнають пакет документів, які вручають своїм клієнтам недобросовісні агентства. Подача для розгляду таких документів може серйозно вплинути на можливість видачі цьому громадянину візи надалі». Він нагадав, що «візу може видати лише консульство США. Особи ж, які називають себе посередниками, однозначно працюють за шахрайською схемою».

Т.АНДЕРСОН також додав, що одержати повторну неіміграційну візу до США можна за спрощеною схемою. «Політику США відносно видачі віз сьогодні можна охарактеризувати як політику «відкритих дверей, але кордонів, що охороняються”, – сказав він.

При цьому дипломат визнав, що така практика поки що не набула широкого поширення, хоча введена 2 роки тому. «Спрощена схема може бути особливо зручною для членів морських екіпажів, студентів і туристів», – зазначив дипломат. Він додав, що «в більшості випадків апліканти (претенденти - УНІАН), які скористалися спрощеною схемою, без проблем одержують повторну візу».