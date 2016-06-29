"Труднощі перекладу": у Кремлі не чули спростування Туреччини про виплату компенсації за збитий Су-24

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Хто це заявив (що Туреччина не компенсуватиме збитки за збитий літак – УНІАН)? Туреччина сама говорити не може», - сказав Пєсков.

Після того як журналісти уточнили, що про це заявив прем'єр-міністр Туреччини, Пєсков сказав: «Я чув іншу заяву прем'єр-міністра... Було багато заяв, і тут я все-таки запрошую вас орієнтуватися виключно на результати спілкування глав держав».

Він повідомив, що президент РФ Володимир Путін проводить першу за більш як сім місяців телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

«Йде телефонна розмова», - сказав Пєсков. За його словами, прес-служба за підсумками бесіди випустить повідомлення.

Крім того, Пєсков повідомив, що Путін висловив співчуття у зв'язку з терактом в аеропорту Стамбула.

«У Кремлі співчувають, вважають терористичною атакою на мирний Стамбул, і така подія зайвий раз підкреслює актуальність консолідованих зусиль у боротьбі із загальною загрозою – тероризмом», - сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, 28 червня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що турецька влада не збирається виплачувати Росії компенсацію за збитий Су-24.

За його словами, йдеться лише про вибачення перед Москвою.

«Ми висловили Росії лише свої співчуття у зв'язку з подією», - заявив прем'єр після виступу перед депутатами турецького парламенту.

В ході виступу перед парламентаріями Йилдирим сказав про "відлигу" у відносинах Москви й Анкари.

"Непрямий контакт між двома лідерами нарешті дав результат, - сказав Йилдирим. - Ми можемо сказати, що перебуваємо на початку процесу нормалізації відносин між Туреччиною і Росією".