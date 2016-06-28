Прем'єр Туреччини заявив про готовність виплатити Росії компенсацію за збитий Су-24

Про це в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT заявив прем'єр-міністр країни Бінали Йилдирим, передає РБК.

За його словами, необхідно покласти кінець безглуздому протистоянню.

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Турецький прем'єр розповів, що 29 або 30 червня має відбутися телефонна розмова між президентами Реджепом Ердоганом і Володимиром Путіним з приводу врегулювання двосторонніх відносин.

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в листі до президента Росії Володимира Путіна висловив глибоке співчуття у зв'язку з інцидентом із російським бомбардувальником. Цю інформацію підтвердив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин.

Він зазначив, що в посланні президента Ердогана звучить заклик до відновлення традиційних дружніх відносин між Туреччиною і Росією, до співробітництва з врегулювання регіональних криз і до спільної боротьби з тероризмом.