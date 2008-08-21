Саакашвілі не вірить, що Росія виведе війська

Президент Грузії Михайло Саакашвілі не вірить, що Росія виконає свою обіцянку і найближчими днями відведе війська на позиції, визначені рішенням Змішаної контрольної комісії з врегулювання грузино-осетинського конфлікту від 1999 року, заявив він в інтерв`ю інформагентству Ассошіейтед Прес.

"Те, що ми бачимо зараз, - це чисте перегрупування, а також, щось подібне до маскувальної кампанії "Дивіться, ми йдемо", - сказав Саакашвілі.

За його словами, російська армія зменшує свою присутність в деяких зайнятих нею містах, але при цьому "захоплює нові стратегічні райони в Грузії".

Відповідаючи на запитання, як діятиме Грузія, якщо російські війська не залишать її територію, Саакашвілі сказав, що не чекає насильства, проте вважає, що грузини можуть почати в окупованих районах “мирні акції протесту і пасивного опору".