Влада невизнаного Придністров'я встановила покарання за заперечення заслуг Росії

Відповідні поправки в Кримінальний кодекс схвалені президентом невизнаної республіки Євгеном Шевчуком, передає Lenta.ru.

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Раніше в червні вони були прийняті парламентом. Спікер Вадим Красносельський звернув увагу на почастішання останнім часом спроб применшити важливість миротворчої місії Росії.

"Тепер за публічні висловлювання на цей рахунок передбачено покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до трьох років. Ті самі дії, вчинені службовою особою або групою осіб, будуть каратися тюремним ув'язненням до семи років", - йдеться в повідомленні.

За даними влади Молдови, у Придністров'ї дислоковані 1500 російських військовослужбовців.