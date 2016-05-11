Після параду в Придністров’ї Молдова звинуватила РФ у порушенні міжнародного права

14:31, 11 травня 2016
Світ
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Молдова висловила протест через участь російських військ у параді 9 травня у сепаратистському Придністров’ї.

Молдова просила РФ, щоб 1500 військовослужбовців, дислокованих у Придністров’ї, не брали участь у параді / Фото twitter.com/LupineTravel

У поширеній 10 травня заяві міністерства закордонних справ Молдови йдеться, що присутність Росії на параді в Тирасполі "є порушенням зобов’язань Російської Федерації, а також принципів і норм міжнародного права", передає Радіо Свобода.

Міністр закордонних справ Молдови Андрій Галбур зазначив, що його країна просила російську сторону, щоб 1500 російських військовослужбовців, дислокованих у Придністров’ї, не брали участь у параді з нагоди перемоги над Німеччиною в Другій світовій війні.

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Як повідомляв УНІАН, близько 200 солдатів США прибули до Молдови 2 травня для проведення військових навчань, які триватимуть більше двох тижнів. У них візьмуть участь близько 165 молдавських військових.

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