Обама заявив про готовність США надати необхідну допомогу Туреччині

Коментуючи теракт в аеропорту Ататюрка в Стамбулі, глава Білого дому сказав: "Ми запропонували нашому союзнику всю можливу допомогу. У цю важку хвилину США готові бути поруч з Туреччиною", передає Анадолу.

Читайте такожСпецслужби США вважають високою загрозу терактів в аеропортах 2-5 липня - ЗМІ

Барак Обама звернув увагу на той факт, що аеропорт Ататюрка є одним з найбільш щільних за обсягом пасажиропотоку аеропортів світу.

"Американський народ молиться за постраждалих під час теракту в Стамбулі", - сказав президент США.

За його словами, інформація про теракт все ще продовжує надходити до Вашингтона. Він підкреслив, що буде зроблено все можливе для захисту людей: "Упевнений, що ми в силах перемогти тих, хто поширює смерть і руйнування".