У Кремлі заявили про "поетапне" скасування санкцій проти Туреччини

Санкції РФ, які вводилися проти Туреччини після інциденту зі збитим Су-24, повинні скасовуватися поетапно і не шкодити російським виробникам, які вже зайняли вивільнені ніші ринку РФ. Про це заявив російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, передають "РИА Новости".

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"Згідно з цим дорученням (доручення президента РФ про скасування заходів щодо Туреччини – ред.) треба підготувати пропозиції щодо зміни відповідних рішень, тобто і коригування указу, і постанови уряду. Діяти будемо поетапно. Тут необхідно, з одного боку, відміняти ці обмеження з урахуванням поліпшення загальнополітичного фону, ну, звичайно, не на шкоду російським виробникам і тим партнерам, які вже зайняли вивільнені ніші російського ринку", — заявив Медведєв.

Нагадаємо, в листопаді Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24, задіяний у військової операції в Сирії, який, за твердженнями Анкари, порушив повітряний простір країни. Після інциденту відносини країн погіршилися: у відповідь РФ ввела санкції на турецькі продукти харчування і товари.