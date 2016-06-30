Путін вважає, що світ стає "дедалі непередбачуванішим"

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Путін сказав у Москві на нараді послів і постійних представників Російської Федерації.

«Стан справ у світі, як ви знаєте, далекий від стабільного і стає все менш передбачуваним. Серйозних змін зазнають усі сфери міжнародних відносин. Посилюється конкуренція за вплив, і за ресурси. При цьому стикаються різні підходи до того, як повинні вибудовуватися механізми глобального управління в XXI столітті, а дехто робить спроби взагалі відкинути будь-які правила і будь-які умовності», - сказав Путін.

Читайте такожПутін звелів створити в Росії телепорт до 2035 року

За його словами, все це перешкоджає налагодженню «ефективних багатосторонніх зусиль із врегулювання кризових ситуацій і провокує все нові й нові вогнища напруженості». «Зростає конфліктний потенціал. Ризики у сфері безпеки, економічній та гуманітарній сферах не слабшають, а, навпаки, помножуються і охоплюють все нові і нові регіони світу», - зазначив Путін.

Він переконаний, що «уникнути небезпечних зривів, неконтрольованого розвитку ситуації можна лише на основі діалогу і взаємодії».

«Міжнародному співтовариству необхідно просуватися до формування більш справедливого світового порядку, побудованого на принципах єдиної і неподільної безпеки та колективної відповідальності», - стверджує Путін.

Читайте такожУ Росії продовжили продуктове ембарго до кінця 2017 року

При цьому, за його словами, світ «дедалі взаємозалежніший і виклики перед усіма державами є в значній частині загальними». «Ця істина не потребує доказів. Тому повторю: саме співробітництво, спільна воля і готовність до вироблення компромісів повинні стати ключем до розв‘язання будь-яких, найскладніших проблем, хоч би в якій точці земної кулі вони виникали», - сказав Путін.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.