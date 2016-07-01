Пентагон скасував заборону на службу транссексуалів в армії
00:18, 01 липня 2016Світ
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Пентагон скасував заборону на службу транссексуалів в армії.
REUTERS
Про це повідомив міністр оборони США Еш Картер, передає РБК з посиланням на Reuters.
Він повідомив, що рішення вступає в силу негайно, і американські військові зможуть відкрито афішувати свою орієнтацію і не можуть бути звільнені тільки за їх гендерну ідентичність.
Картер також повідомив, що протягом 90 днів буду випущені путівники для воєначальників щодо того, як транссексуали повинні проходити медобстеження. Протягом одного року трансгендерам буде дозволено приєднатися до збройних сил, додав він.
Це рішення фактичні скасовує один з останніх бар'єрів для служби в американській армії, зазначає Reuters. У 2011 році було знято заборону на службу геїв і лесбіянок.
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