Пентагон скасував заборону на службу транссексуалів в армії.

Про це повідомив міністр оборони США Еш Картер, передає РБК з посиланням на Reuters.

Він повідомив, що рішення вступає в силу негайно, і американські військові зможуть відкрито афішувати свою орієнтацію і не можуть бути звільнені тільки за їх гендерну ідентичність.

Картер також повідомив, що протягом 90 днів буду випущені путівники для воєначальників щодо того, як транссексуали повинні проходити медобстеження. Протягом одного року трансгендерам буде дозволено приєднатися до збройних сил, додав він.

Це рішення фактичні скасовує один з останніх бар'єрів для служби в американській армії, зазначає Reuters. У 2011 році було знято заборону на службу геїв і лесбіянок.