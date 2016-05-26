11 штатів оскаржили політику адміністрації Обами щодо допуску в туалети для трансгендерів

До позову, поданому у федеральний окружний суд Північного Техасу, приєдналися штати Оклахома, Алабама, Вісконсін, Техас, Західна Вірджинія та інші, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Вони вимагають визнати це розпорядження незаконним. Адміністрація Обами, згідно з позовом, намагається піддати робочі та навчальні місця "величезному соціальному експерименту".

На думку авторів позову, розпорядження президента порушує норми демократії, а також базове право на приватне життя.

Читайте такожГубернатор Джорджії ветував закон про релігійні свободи

Адміністрація видала розпорядження на початку травня. Відповідно до нього, учні-трансгендери зможуть обирати туалет у відповідності з власним почуттям гендерної ідентичності. Установи, які не будуть виконувати ці вимоги, можуть позбутися федеральних субсидій. Проти них можуть бути порушені позови.

Адміністрація Обами таким чином хоче захистити дітей-трансгендерів від дискримінації.

Федеральна влада зважилися на цей крок після суперечок з владою Північної Кароліни, яка подала позов до федералів. Адміністрація Обами намагається домогтися зміни закону штату про трансгендерів, який зобов'язує їх відвідувати туалети в громадських будинках і школах у відповідності із статтю, зазначеною у свідоцтві про народження. Їх самоідентифікація не має значення.

Читайте такожВ Індії вперше став мером трансгендер з нижчої касти

Мін'юст США вважає, що цей закон суперечить федеральному. Влада пригрозила штату позбавленням частини федерального фінансування. Цей лист і став приводом для подачі відповідного позову владою штату.

У ряді штатів приймаються закони, які також обмежують права трансгендерів. Наприклад, з 1 липня в Міссісіпі вступає в силу закон, покликаний захистити людей, які впевнені, що шлюб може бути укладений лише між чоловіком і жінкою, а стать визначається при народженні і не може бути змінена. Закон дає підприємцям та держслужбовцям право відмовляти представникам ЛГБТ в наданні послуг.