У Гонконзі річницю повернення під юрисдикцію Китаю відзначили масовими протестами (фоторепортаж)

Сьогодні цю дату демократичні активісти в Гонконзі відзначили масовими протестами. Одним з основних учасників протесту став рух Захопи центральний район, який 2 роки тому брав активну участь у так званій Революції парасольок. Як і тоді, активісти виступають за приведення виборчої системи Гонконгу з боку КНР до міжнародних стандартів.

Активісти тримали в руках жовті повітряні кульки і парасольки - символи продемократичного руху.

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Також під час акції протесту деякі протестувальники закликали до возз'єднання Гонконгу з Великобританією.