У Гонконзі річницю повернення під юрисдикцію Китаю відзначили масовими протестами (фоторепортаж)
13:54, 01 липня 2016Світ
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1 липня відзначається 19-та річниця передачі суверенітету колишньої британської колонії Гонконгу Китайській народній республіці.
REUTERS
Сьогодні цю дату демократичні активісти в Гонконзі відзначили масовими протестами. Одним з основних учасників протесту став рух Захопи центральний район, який 2 роки тому брав активну участь у так званій Революції парасольок. Як і тоді, активісти виступають за приведення виборчої системи Гонконгу з боку КНР до міжнародних стандартів.
Активісти тримали в руках жовті повітряні кульки і парасольки - символи продемократичного руху.
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Також під час акції протесту деякі протестувальники закликали до возз'єднання Гонконгу з Великобританією.
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