Близько 13 тисяч осіб вийшли на вулиці Гонконгу з жовтими парасольками (фото)

Близько 13 тис. мітингувальників вийшли у неділю, 1 лютого, на вулиці Гонконгу вперше після серії масових демонстрацій протестного руху Occupy Central, які були організовані наприкінці 2014 року. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на ABC News.

Організатори недільного маршу заявили, що вимоги у них старі - демократичні вибори в колишній британській колонії і, відповідно, відмова Пекіна від контролю над висуненням кандидатів на пост глави адміністрації Гонконгу на виборах 2017 року.

Видання зазначає, що організатори сподівалися вивести на вулиці до 50 тис. осіб. Ті, хто взяв участь у марші, несли жовті парасольки, які стали символом акцій в 2014 році.

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Багато хто вигукував вимоги в мегафони, близько 2000 співробітників поліції спостерігали за мирною акцією з боку і в події не втручалася.

Гонконг має статус спеціального адміністративного району, який користується правами автономії. У XIX столітті він став британською колонією, повернувшись під суверенітет Китаю тільки в 1997 році. При цьому було обіцяно, що Гонконг протягом наступних 50 років зберігатиме свої великі комерційні та соціальні свободи в рамках проекту "одна країна, дві системи". Пекін, однак, в останні місяці все активніше втручається у справи Гонконгу. Студенти та активісти Occupy Central вимагають провести у 2017 році в Гонконзі прямі вільні вибори глави місцевої адміністрації, який раніше призначався підконтрольною пекінській владі колегією вибірників. У червні протестувальники провели десятиденний онлайн-референдум, в якому взяли участь близько 800 тисяч осіб і який Пекін назвав таким, що не має сили.

У серпні влада Китаю прийняла рішення, що всі кандидати на виборах 2017 року будуть спочатку схвалені урядовим комітетом. Восени 2014 року тисячі жителів Гонконгу вийшли на вулиці з вимогами проведення демократичних реформ. У центрі міста з'явилися наметові табори мітингувальників, сталося кілька великих сутичок з поліцією. Акція Occupy Central тривала 2,5 місяці, протестувальники остаточно звільнили центр міста тільки в грудні. Протестувальники вважають, що це суперечить демократії.