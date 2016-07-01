Угоди про асоціацію ЄС із Молдовою та Грузією повністю вступили в силу

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі повідомляє Європейська комісія.

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«Сьогодні, у п'ятницю, 1 липня, повністю вступили в силу Угода про асоціацію між ЄС та Грузією та Угода про асоціацію між ЄС та Молдовою. Обидві угоди про асоціацію створюють глибокі та всеосяжні зони вільної торгівлі, таким чином поглиблюючи політичні та економічні відносини між ЄС та відповідними країнами Східного партнерства», - йдеться в повідомленні.

В ЄК нагадали, що обидні угоди почалися тимчасово застосовуватися з 1 вересня 2014 року.