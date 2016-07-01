Президент Чехії закликає провести в країні референдум про членство в ЄС і в НАТО

При цьому він сказав, що підтримає збереження Чехії в складі обох об’єднань, передає Радіо Свобода.

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Земан не має повноважень призначати референдум, але він є впливовим лідером в країні, де багато виборців скептично ставляться до ЄС, до якого Чехія приєдналася в 2004 році.

"Я не згоден з тими, хто за вихід з ЄС", – сказав чеський президент.

"Але я буду робити все, щоб вони отримали референдум і мали можливість виразити себе. І те ж стосується виходу НАТО", – додав Земан.

23 червня на референдумі у Великі Британії за вихід з ЄС проголосували 52% виборців, це майже 16,5 мільйонів громадян; прихильники членства в Євросоюзі набрали 48%. Втім, рішення Британії вийти з ЄС не стане фактичним, доки уряд офіційно не застосує статтю 50 Лісабонського договору ЄС. Цим кроком буде встановлено дворічний термін процедури переговорів про вихід Великої Британії з Європейського Cоюзу.