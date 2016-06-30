У МВС Великобританії розповіли про процедуру виходу країни з Євросоюзу

Про це в четвер, 30 червня, заявила міністр внутрішніх справ Великобританії і один з фаворитів гонки за лідерство в Консервативній партії Тереза Мей, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

За її словами, процедура виходу країни з ЄС, яка регулюється статтею 50 Лісабонського договору, не буде запущена до кінця цього року.

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Великобританія не буде намагатися залишитися в ЄС або приєднатися до нього знову, підкреслила Мей. Вона також додала, що в країні до 2020 року нових парламентських виборів не буде. Було б невірно посилювати сьогоднішню невизначеність проведенням виборів, пояснила міністр.

Британська економіка сильна, країна знаходиться в доброму фінансовому становищі, запевнила Мей, зазначивши, що створення надзвичайного бюджету не планується.

Як повідомляв УНІАН, Мей оголосила, що висуває свою кандидатуру на посаду лідера партії і наступника Девіда Кемерона у кріслі прем'єр-міністра країни.