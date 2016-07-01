Влада Лондона продає водомети для розгону натовпу

Мер пообіцяв направити кошти, виручені від продажу водометів, на фінансування молодіжних програм, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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Колишній мер Лондона Борис Джонсон купив водомети у німецької поліції після заворушень 2011 року, заплативши за них більше 200 тис фунтів. Відразу після покупки міністр внутрішніх справ Тереза Мей заявила, що не дозволить використати їх проти демонстрантів і погромників. У 2015 році використання водометів поліцією було заборонене повністю, і частково тому вони жодного разу не застосовувалися.

"Однією з угод, які Джонсону вдалося укласти з Німеччиною, була покупка трьох водометів - сказав Хан - це говорить нам про те, що Джонсон не здатний укласти вигідну угоду: за використаний товар він заплатив майже чверть мільйона фунтів".

У 2011 році з усього Сполученого Королівства водомети були в розпорядженні поліції лише в Північній Ірландії.