Екс-мер Лондона вважає, що Велика Британія не втратить доступ до єдиного ринку ЄС

Про це заявив провідний лідер кампанії по виходу Великобританії з ЄС та кандидат у прем’єр-мінстри країни Борис Джонсон, передає Українська правда з посиланням на Reuters.

Джонсон вважає, що після Brexit Великобританія зможе налогодити відносини з ЄС,засновані на вільній торгівлв і партнерстві, а не федеративній системі, а також матиме можливість співпрацювати із зростаючими економіками за межами ЄС.

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"Вільна торгівля і доступ до єдиного ринку триватиме", - вважає він.

Також, за його словами, він не побачив реальної вірогідності проведення ще одного референдуму про незалежність Шотландії, незважаючи, що перший міністр Нікола Стерджен назвала такий референдум найвірогіднішим шляхом для Шотландії залишитися в ЄС.

Як відомо, Шотландія з населенням у 5 мільйонів осіб проголосувала проти Brexit зі співвідношенням 68 до 38 відсотків.