У Парижі під час матчу Німеччина-Італія виникла паніка у фан-зоні, є поранені - ЗМІ (відео)
01:51, 03 липня 2016Світ
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Під час матчу Німеччина — Італія у рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу у фан-зоні в Парижі відбулася паніка.
REUTERS
Причиною інциденту став вибух петарди, передає РБК з посиланням на l'equipe.
Це сталося у фан-зоні у Парижі біля Ейфелевої вежі.
У Twitter з'явилося відео події. На ньому видно, як велика кількість людей починає в паніці тікати.
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Є поранені, пише l'equipe. Їм була надана допомога в лікарні. За даними видання, постраждали кілька осіб. Фан-зоні завдано «значної шкоди», зазначає видання: натовп, тікаючи, зніс кілька огорож, а також намети.
My video of panic at #FanZoneTourEiffelpic.twitter.com/fBQBkUeJ27— Henry Wensleydale (@DaHyundaiLawyer) July 2, 2016
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