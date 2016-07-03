У Парижі під час матчу Німеччина-Італія виникла паніка у фан-зоні, є поранені - ЗМІ (відео)

Причиною інциденту став вибух петарди, передає РБК з посиланням на l'equipe.

Це сталося у фан-зоні у Парижі біля Ейфелевої вежі.

У Twitter з'явилося відео події. На ньому видно, як велика кількість людей починає в паніці тікати.

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Є поранені, пише l'equipe. Їм була надана допомога в лікарні. За даними видання, постраждали кілька осіб. Фан-зоні завдано «значної шкоди», зазначає видання: натовп, тікаючи, зніс кілька огорож, а також намети.