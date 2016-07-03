На місці теракту в Багдаді натовп атакував кортеж прем'єр-міністра

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, на аматорському відеозаписі інциденту видно, що люди з натовпу кидають предмети в автомобілі і охорону прем'єра, а також вигукують образи. Зокрема, юрба кричала "Собака!" та "Злодій!".

Читайте такожКількість жертв подвійного теракту в Багдаді зросла до 172 осіб

Після цього кортеж прем'єра спішно покидає місце теракту.

Вночі районі Ель-Каррада в центрі міста біля ресторану був підірваний замінований автомобіль. Другий вибух прогримів через деякий час на півночі Багдада.

Відповідальність за напади взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".

Як повідомляв УНІАН, число жертв подвійного теракту зросло до 172 осіб.