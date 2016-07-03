На місці теракту в Багдаді натовп атакував кортеж прем'єр-міністра
18:07, 03 липня 2016Світ
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Кортеж прем'єр-міністра Іраку Хейдара аль-Абаді був змушений покинути місце теракту в центрі Багдада, після того, як розлючений натовп намагалася напасти на автомобілі.
REUTERS
Як передає Російська служба Бі-бі-сі, на аматорському відеозаписі інциденту видно, що люди з натовпу кидають предмети в автомобілі і охорону прем'єра, а також вигукують образи. Зокрема, юрба кричала "Собака!" та "Злодій!".
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Після цього кортеж прем'єра спішно покидає місце теракту.
Вночі районі Ель-Каррада в центрі міста біля ресторану був підірваний замінований автомобіль. Другий вибух прогримів через деякий час на півночі Багдада.
Відповідальність за напади взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".
Як повідомляв УНІАН, число жертв подвійного теракту зросло до 172 осіб.
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